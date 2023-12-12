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انتخابات المصريين بالداخل

إقبال كثيف على لجنة النادي الأهلي للتصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية

كتب:

أحمد الشرقاوي
01:14 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
إقبال كثيف على لجنة النادي الأهلي للتصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية

توافد الناخبون على مقر اللجنة الانتخابية بالنادي الأهلي، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، حيث جرى تخصيص لجنة داخل النادي لغير المُقيمين بالقاهرة.

وأمام المقر الانتخابي بالنادي الأهلي المخصص للمغتربين، انطلقت مسيرة شبابية رفع خلالها المشاركون الأعلام المصرية، ورافقتهم سيارات تذيع الأغاني الوطنية لحث المواطنين على المشاركة في استحقاقهم الدستوري.

كما شهدت اللجنة تواجدا لفرق الهلال الأحمر المصري بشكل دائم منذ التاسعة صباحا، لتقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية للناخبين.

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