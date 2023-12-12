إقبال كثيف على لجنة النادي الأهلي للتصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية

توافد الناخبون على مقر اللجنة الانتخابية بالنادي الأهلي، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، حيث جرى تخصيص لجنة داخل النادي لغير المُقيمين بالقاهرة.

وأمام المقر الانتخابي بالنادي الأهلي المخصص للمغتربين، انطلقت مسيرة شبابية رفع خلالها المشاركون الأعلام المصرية، ورافقتهم سيارات تذيع الأغاني الوطنية لحث المواطنين على المشاركة في استحقاقهم الدستوري.

كما شهدت اللجنة تواجدا لفرق الهلال الأحمر المصري بشكل دائم منذ التاسعة صباحا، لتقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية للناخبين.