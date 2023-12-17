7 أيام على صرف مرتب ديسمبر.. و«المالية» تعلن عن موعد أجور يناير وفبراير

يفصل الموظفين العاملين في الدولة 7 أيام عن موعد صرف مرتب شهر ديسمبر، والذي يُعد آخر مرتب سيتم صرفه في عام 2023، فوفق جدول المرتبات الخاص بالعاملين في الدولة والجهات الحكومية والقطاعات التابعة لها الذي طرحته وزارة المالية، فمن المقرر أن يحصل الموظفون على مرتب شهر ديسمبر بدءًا من الأحد المقبل 24 ديسمبر 2023.

استمرار صرف علاوة غلاء المعيشة

وسيتم صرف مرتب شهر ديسمبر مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل استثنائي منذ أكتوبر الماضي، للعاملين في الوزارات والجهاز الإداري في الدولة، وذلك لتقليل الضغوطات المالية عن كاهل المواطنين والعاملين في الدولة.

مواعيد مرتبات يناير وفبراير ومارس

ونشرت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات الـ 3 أشهر الأولى من العام الميلادي الجديد 2024، لشهر يناير وفبراير ومارس 2024، وذلك للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تخصيص 3 أيام لصرف المتأخرات للموظفين بداية من يوم الخميس 4 يناير بدلاً من يوم الأحد 7 يناير مراعاة لاحتفال الاقباط بعيد الميلاد، لتكون 4 و8 و9 يناير.

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يناير أيام 21 و22 و23 و24 و28 من الشهر نفسه، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وسيتم صرف مرتبات شهر فبراير أيام 22 و25 و26 و27 و28، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8 و11 و12 من نفس الشهر، وكذلك مرتب شهر مارس سيتم بدء صرفه أيام 21 و25 و26 و27، والمتأخرات أيام 7 و10 و11 من الشهر نفسه.