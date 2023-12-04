دراسة: توقعات برفع أجور الشركات العاملة في مصر بـنسبة 24% في 2024

تشير توقعات، إلى أن الشركات العاملة في مصر قد تتجه إلى التوسع في إقرار مزايا عينية للعاملين بها، مثل المشاركة في الرسوم الدراسية لأبناء العاملين، وزيادة المميزات التأمينية العلاجية للموظف وأسرته، بالإضافة إلى مخصصات الاتصالات الهاتفية والتنقل والسكن.

رفع أجور العاملين بنحو 18%

وأشارت دارسة حديثة، إلى أن الشركات العاملة في مصر من المتوقع أن تقوم برفع أجور العاملين بها، بنسب تتراوح ما بين 18% إلى 23% في 2024، على أن تكون الزيادة وفقًا لنوع الصناعة وتوقعات أدائها.

الإبقاء على العاملين بالشركات

وتتوقع الدراسة الصادرة عن شركة تارجت للموارد البشرية، أن تبقي 59% من الشركات على عدد العاملين بها من دون تغير خلال 2024، وأن تضيف 36% منها المزيد من العمالة، وأن تخفض 4% منها عدد موظفيها. وفي المجمل توقعت الدراسة أن ترتفع الأجور 18% في سوق العمل المصري من 23% في 2024.

الاستجابة للتضخم

وقال محمد الدروي، خبير موارد بشرية، إن الشركات تتجه إلى زيادة رواتب العاملين بها، بنسب أقرب إلى معدلات التضخم، مع توقعات زيادة عدد العاملين بالشركات في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات المالية والأدوية والتجزئة والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، بنسبة 28% منها وأن تبقي 67% منها على عدد العمالة بها في حين ستخفض 5% منها عدد عامليها.