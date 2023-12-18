التحالف الوطني: نعكف على إعداد قافلة جديدة من المساعدات للأشقاء في غزة

أوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعكف على إعداد قافلة جديدة من المساعدات للأشقاء في غزة، امتداد للجسر البري الذي دشنه التحالف تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لضمان الوصول لكافة ضحايا القصف المستمر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

صعوبة في دخول المساعدات

وقال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تصريح لـ«الوطن»، إن هناك صعوبة في دخول المساعدات بسبب تعنت سلطات الاحتلال والتي تعوق عمل فرق الإغاثة، التي تحاول أن تساعد في إنقاذ الوضع داخل القطاع بالإضافة لقيام الاحتلال باستثناء شمال قطاع غزة من دخول المساعات الإنسانية، مما ينذر بكارثة ضخمة تهدد حياة الآلاف من سكان شمال القطاع، الذين يعيشون في العراء منذ 7 أكتوبر الماضي، مؤكدا استمرار تدفق المساعدات على مدار اليوم.

الأونروا حذرت من عدم استطاعتهم إيصال المساعدات لأجزاء كبيرة من غزة

وأضاف «ممدوح» أن الأونروا حذرت من عدم استطاعتهم إيصال المساعدات لأجزاء كبيرة من غزة، مشيرًا إلى تفاقم عملية الجوع، لافتا إلى تصريحات منظمة الصحة العالمية، والتي أكدت عدم إمكانية ايصال المساعدات تحت عملية القصف المستمر، مطالبين بسرعة الوقف الفوري لاطلاق النار.

وأشار إلى دخول شاحنات مختلفة تشمل كمبيات كبيرة من مخيمات الإغاثة في ظل تردي أوضاع سكان القطاع مع سوء حالة الطقس، مشيرًا إلى أن القوافل تشتمل كميات ضخمة من ملابس الشتاء والجواكت المقاومة للمطر وكميات ضخمة من الأغطية وآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية بالإضافة إلى آلاف اللترات من المياة النقية.