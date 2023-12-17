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«إكسترا نيوز»: دخول 138 شاحنة مساعدات مصرية إلى قطاع غزة عبر رفح

كتب:

شريف سليمان
11:41 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
مرور الشاحنات من معبر رفح إلى قطاع غزة

مرور الشاحنات من معبر رفح إلى قطاع غزة

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من العريش، إن معبر رفح يعمل على مدار الساعة ولم يتوقف أبدا، سواء قبل أو بعد 7 أكتوبر الماضي، وصور الإغاثة للشعب الفلسطيني مستمرة خلال السنوات الماضية وحتى الأزمة الراهنة، حيث عبرت اليوم 138 شاحنة مساعدات مصرية لقطاع غزة عبر معبر رفح.

القصف الإسرائيلي لا يتوقف

وأضاف «الغنام»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المعبر شهد اليوم فتورا نسبياً بالنسبة لعدد المصابين المغادرين من غزة للعريش والحدود المصرية، حيث بلغ العدد اليوم 4 إصابات فقط، وهو رقم ضئيل للغاية في ضوء عدد الإصابات المرتفعة على مدار الساعة من خلال القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف في الجانب الآخر، ويرجع ذلك لقصف إسرائيل كل حركة تتم على محور صلاح الدين، لا سيما سيارات الإسعاف والدفاع المدني ما يمنع وصول سيارات الإسعاف من الجانب الفلسطيني.

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