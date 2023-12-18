هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب مدينة إسطنبول التركية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين، مدينة إسطنبول التركية، ويقع مركز الزلزال في منطقة يالوڤا شرقي إسطنبول، بحسب موقع «يورو نيوز».

زلزال في بداية العام في سوريا وتركيا

ووقع في تركيا في فبراير الماضي زلزال قوي وامتد إلى سوريا، وقُتل في الزلزال المدمر أكثر من 50 ألف شخص وسط انتشار كوارث إنسانية في ظل صعوبة تقديم المساعدات وتضرر البنية التحتية في البلدين بشكل كبير.