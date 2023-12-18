تفاصيل 5 ساعات مواجهة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.. الوضع كارثي

لم تهدأ قوات جيش الاحتلال التي لازال تصمم على إبادة الحياة بالكامل داخل قطاع غزة، فالدقيقة تلو الأخرى، يدخل الفلسطينيون في مواجهات شرسة مع قوات جيش الاحتلال في قرية بدرس، بالتزامن مع مداهمات في قرية عين يبرود غرب وشمال شرق رام الله، لذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل 5 ساعات مواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

استشهاد 5 شهداء بينهم طفلان وسيدة

وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية، فإن الاحتلال اقتحم مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وقبل 60 دقيقة اشتعلت النيران في بناية بمحيط مستشفى الشفاء بغزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، واستشهاد 5 شهداء بينهم طفلان وسيدة ونحو 30 إصابة من جراء استهداف منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

استشهاد 90 شخصا في غارات على جباليا

وبعد مرور دقائق قليلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 90 شخصا في غارات للاحتلال على جباليا، واستهداف مبنى في مجمع ناصر الطبي بقذيفة اخترقت الجدار ولم تنفجر.

وفي السياق نفسه، أدلى سليم عويس مسئول الإعلام اليونسيف لـ«القاهرة الإخبارية» أننا لدينا قلق عميق على الأطفال في الضفة الغربية إثر العدوان الإسرائيلي، وأن قطاع غزة مكتظ بالنازحين والأهالي تحت القصف والهجمات الإسرائيلية مما يشكل خطرا على حياتهم، ونحو مليون طفل في قطاع غزة أجبروا على ترك منازلهم والتوجه ناحية الجنوب.

الوضع في غزة يزداد سوءا

وأشار سليم عويس مسئول الإعلام اليونسيف آلاف الأطفال استشهدوا خلال الحرب في قطاع غزة والكثيرون ما زالوا تحت الأنقاض، لافتًا إلى أن الوضع في غزة يزداد سوءا ولا يوجد مكان آمن للأطفال بالقطاع.