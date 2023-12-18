«سانا»: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارة إسرائيلية على دمشق (فيديو)

ذكر مصدر عسكري سوري، إن غارة إسرائيلية تم تنفيذها في محيط العاصمة السورية بصواريخ دمشق مساء الأحد، أصابت عسكريين بجروح بريف دمشق.

تفاصيل تنفيذ الغارة الإسرائيلية

وأشار المصدر بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، أطلقت إسرائيل صواريخ على محيط دمشق في الساعة العاشرة و5 دقائق مساء الأحد من منطقة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل مستهدفا نقاط في ريف دمشق، وقد تحركت الدفاعات الجوية السورية لصد هذه الصواريخ وأسقطت عددا منها، ونتج على الغارة إصابة عسكريين وبعض الخسائر المادية.