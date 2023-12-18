عاجل.. موكب بايدن يتعرض لحادث وعملاء المخابرات يطوقون المكان

قال شاهد من «رويترز»، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان آمنا مساء الأحد، بعد حادث اصطدام سيارة بأخرى رباعية الدفع كانت ضمن الحراسة الأمنية لموكبه.

مغادرة بايدن وزوجته

كان بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن قد غادرا، مقر حملته عندما وقع الاصطدام، وقال الشاهد إن جيل بايدن كانت آمنة أيضًا بعد الحادث.

خروج عائلة بايدن

وخرجت عائلة بايدن من مقر الحملة بايدن-هاريس 2024 في وسط مدينة ويلمنجتون، في ولاية ديلاوير، في الساعة 8:07 مساءً. (0107 بتوقيت جرينتش) بعد تناول وجبة مع أعضاء فريق إعادة انتخابه وقت وقوع الحادث، وفقا لتقرير المجمع الصحفي بالبيت الأبيض.

اصطدام السيارة

وذكر تقرير المجمع أنه بعد لحظات من رد بايدن على سؤال من أحد المراسلين، اصطدمت سيارة سيدان فضية تحمل لوحات ترخيص ديلاوير، بإحدى سيارات الدفع الرباعي التي تحمي الموكب عند التقاطع المقابل لمدخل مقر الحملة.

عملاء المخابرات الأمريكية يرافقون بايدن

وأظهرت لقطات تلفزيونية عملاء المخابرات وهم يرافقون بايدن إلى سيارته بعد الاصطدام.

وسرعان ما تم تطويق السيارة السيدان الفضية، التي أصيبت بأضرار في مصدها، من قبل رجال الأمن بعد توقفها، وحاصر العملاء السيارة وسحبوا الأسلحة إلى السائق الذي رفع يديه.