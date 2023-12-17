هل يعفو بايدن عن نجله «هانتر» في حالة إدانته أم سيتركه للعدالة؟

قالت قناة «إن بي سي» الأمريكية، إن البيت الأبيض أكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لن يصدر عفوًا لابنه «هانتر» حال إدانته في قضية تهرب ضريبي وأخرى لحيازة السلاح.

هل سيقوم بايدن بإنقاذ نجله «هانتر»؟

أشارت الشبكة إلى أن السؤال لا يزال قائمًا: هل سيقوم الأب المحب ببذل كل ما في وسعه لإنقاذ نجله الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من حكم السجن، والذي قد يعيده إلى الإدمان المهدد لحياته؟

أوضح التقرير أن بايدن ليس مضطرًا لاتخاذ قرار في هذه المسألة حاليًا، إذ يمكن أن يكون الوقت المناسب لاستخدام سلطاته الرئاسية في العفو عن السجناء في قضية ابنه هانتر بعد الانتخابات في عام 2024، وسواء فاز بايدن أو خسر في تلك الانتخابات، فإن اسمه لن يُطرح بعد ذلك على بطاقة الاقتراح، وإذا قرر الرئيس الأمريكي أن يعفو عن نجله في حال فوزه، فلن يكون عليه القلق بشأن رد فعل الناخبين.

صلة عميقة بين الأب وابنه

وذهب التقرير إلى القول بأن هناك صلة عميقة بين الأب وابنه، حتى أن بعض المشرعين الديمقراطيين يعتقدون أن العفو قد يكون حتميًا، على الرغم من التأكيدات السابقة من البيت الأبيض بخلاف ذلك.

وقد وصف بايدن في وقت سابق، نجله هانتر البالغ من العمر 53 عامًا بأنه «كل حياته»، كما كتب «هانتر» أيضًا في مذكراته التي تحمل عنوان «أشياء جميلة» بأن الحب الذي يجمعه بوالده وشقيقة الراحل بيو، الذي توفي في عام 2015، هو «أعمق حب» عرفه على الإطلاق.

وقد قدم النائب الديمقراطي ستيفن كوهين، في وقت سابق من هذا العام، اقتراحًا لتعديل دستوري يحظر على الرئيس العفو عن نفسه أو أفراد عائلته وغيرهم، ومع ذلك، فإن هذا الاقتراح لم يُمرر، ما يعني أن صلاحيات العفو الرئاسية ستبقى غير مقيدة في المستقبل القريب.

موعد محكمة هانتر

وواجه هانتر 3 اتهامات بعد أن وافق بالاعتراف بالذنب في الجرائم الضريبة، وحيازة السلاح ضمن برنامج «تحويل» يقضي بعد بقائه في السجم.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» يخطط فريق دفاع بايدن لتقديم طلبات ما قبل المحاكمة بحلول 11 ديسمبر الماضي، ووافقت الحكومة على الرد عليها بحلول 16 يناير 2024، وسيجري تقديم ردود بحلول 30 يناير لعام 2024.