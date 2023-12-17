محاولات أوكرانية لمهاجمة «خاركيف» وبوتين يرفض تصريح بايدن بشأن «الناتو»

مع اقتراب الأزمة الروسية الأوكرانية من اتمام عامها الثاني، تتواتر الأحداث العسكرية والسياسية، من أبرزها إحباط محاولات للقوات الأوكرانية للهجوم على مواقع للقوات الروسية في الميدان، وتصريحات من موسكو بأنها ليس لديها مشاكل مع حلف شمال الأطلسي «الناتو».

ووفق ما أوردت تقارير إعلامية، فقد أحبطت القوات الروسية نحو 9 محاولات أوكرانية للهجوم على محور «خاركيف»، شمال شرق أوكرانيا، وعدة مناطق أخرى، مما أدى إلى تدمير عدد من المدرعات والآليات، وتحييد مئات الجنود الأوكرانيين.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، إلى مقتل وإصابة نحو 650 عسكرياً أوكرانياً في عمليات للقوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقاً لما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضافت الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين «ميج 29»، ومقاتلة «سو 25»، في ميكولاييف و«مقاطعة دونيتسك»، جنوب شرق أوكرانيا، وتدمير 91 طائرة مسيرة أوكرانية، إضافة إلى اعتراض صاروخين لراجمات «هيمارس» الأمريكية، وقنبلة موجهة «جدام»، في مناطق متفرقة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن قواتها تمكنت أيضاً من تدمير مركز قيادة «اللواء 47»، التابع للقوات الأوكرانية، ومستودعات مطار «كاناتوف» في مقاطعة خميلنيتسكايا.

الولايات المتحدة قد تتخلى عن ثالوثها النووي

من جانب آخر، قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، العقيد سيرجي كاراكاييف، في مقابلة مع صحيفة «كراسنايا زفيزدا» الروسية، إنه في المستقبل القريب، سيتم وضع فوج صاروخي مزود بنظام صواريخ «سارمات»الجديد، في الخدمة القتالية بمدينة «أوجور».

فيما قالت صحيفة «مليتري ووتش» العسكرية الأمريكية إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات «إل إم جي 35 أيه»، الذي تقوم الولايات المتحدة بتطويره في الوقت الحالي، قد يواجه احتمالات تخفيض التطوير أو الإلغاء، بسبب التجاوزات الهائلة في التكاليف، ما أثار مخاوف من أن نشر مثل هذه الصواريخ قد لا يكون ممكنا، وأضافت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، إن الولايات المتحدة قد تتخلى عن ثالوثها النووي.

41 ألف جندي.. حجم العجز بالقوات الأمريكية

بدوره، قال القائم بأعمال نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأفراد والاستعداد، أشيش وزيراني، إن العدد الإجمالي للعسكريين العاملين سينخفض في عام 2024، إلى 1.28 مليون شخص، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 80 عاماً، ويرجع السبب جزئياً إلى مشكلة التجنيد العسكري، وفقاً لما ذكرته صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

وأضاف «وزيراني» أن العجز العسكري في القوات الأمريكية خلال العام الجاري 2023، بالنسبة للقوات البرية والبحرية والجوية، بلغ 41 ألف فرد، وفقاً لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية في تقرير لها اليوم الأحد.

من جانبه، شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في المؤتمر الـ21 لحزب «روسيا الموحدة» الحاكم، في موسكو.

وفي وقت سابق، وصف «بوتين» تصريحات نظيره الأمريكي، جو بايدن، بأن روسيا قد تهاجم حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أنها «هراء»، وأضاف في مقابلة على قناة «روسيا 1»، إن موسكو ليس لديها مشاكل مع دول التكتل العسكري.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه بعد انهيار «الاتحاد السوفيتي»، أراد الغرب تدمير روسيا أيضاً، وإخضاع البلاد، واستخدام مواردها.

زيلينسكي يخوض صراعاً مرتبطاً بالكونجرس الأمريكي

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أصبح في وضع خطير، بعد أن وجد نفسه بطريقة أو بأخرى داخل صراع مرتبط بالكونجرس الأمريكي وأجندته السياسية.