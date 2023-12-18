عمر كمال يعلن طرح دويتو «أخوك يشرف بلد» غدا بعد تعديل مقاطعها

أعلن مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن طرح الدويتو الغنائي «أخوك يشرف بلد» الذي يجمعه بمحمود الليثي غدا الثلاثاء، بعد تعديل بعض المقاطع بناء على طلب نقابه المهن الموسيقية.

ونشر عمر كمال فيديو له، وهو يغني مقطع من الأغنية، وعلق عليه «أخوك يشرف بلد» غدا الثلاثاء.

تأجيل أغنية «أخوك يشرف بلد»

وكان أعلن عمر كمال أمس عبر حسابه، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تأجيل طرح أغنية «أخوك يشرف بلد»؛ لإجراء بعض التعديلات بناءً على طلب نقابه الموسيقيين قائلا: احتراما لقرارات نقابة الموسيقيين والسيد النقيب مصطفى كامل، تم تأجيل نزول الأغنية يوم التلات القادم.. لتعديل بعض المقاطع في الأغنية.. إن شاء الله معادنا يوم الثلاثاء 19 ديسمبر.

إيقاف عمر كمال

يذكر أن نقابة الموسيقين أصدرت بيانا مؤخرا بعنوان «رفع إيقاف» جاء فيه: «بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية التي تفيد بانتهاء مدة إيقاف عمر محمد كمال محمود الشهير بعمر كمال شعبة غناء شعبي، لذا تقرر رفع الإيقاف عن المذكور ويحق له العمل تحت مظلة القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته».