هل يجوز للفائز بالحج التنازل لوالده الذي لم يتقدم للقرعة؟.. «السياحة» توضح

أرسلت اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، استفسارًا للوزارة لتحديد مصطلح «تنازل الفائز بالحج لوالده أو والدته عن فرصة الحج أو العكس» الواردة في ضوابط الحج السياحي للعام الهجري 1445، وهل من الضروري أن يكون المتنازل والمتنازل له ضمن المتقدمين للحج أم لا؟.

وقال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج، إنّ هذا الأمر أثار جدلًا كبيرًا بين شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج لهذا العام، مشيرًا إلى أنّه رغم الأهمية الاجتماعية لقرار تنازل الفائز بالحج لوالده أو والدته عن فرصة الحج أو العكس، إلا أنّ عدم تحديده حاليًا قد يثير أزمات بعد ظهور نتيجة الحج طالما أنّ النص مفتوح.

وأضاف عبدالعال لـ«الوطن»، أنّ اللجنة أرادت من الاستفسار حسم الموضوع حتى لا يتسبب في أي مشكلة عقب إعلان أسماء الفائزين بالحج السياحي والمحدد له يوم 6 يناير المقبل.

من جهته، كشف مصدر في اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، عن أنّ إقرار الموضوع ضمن ضوابط الحج هذا العام جاء للتيسير على المواطنين، نظرًا لقصور حالات استبدال الفائزين بالحج على حالتي الوفاة أو العقوبة المقيدة للحرية.

وأوضح المصدر أنّه يجب أن يكون المتنازل عن فرصة الحج والمتنازل إليه ضمن الكشوف المتقدمة لقرعة الحج السياحي لهذا العام، مشيرًا إلى أنّه لا يجوز للفائز بالحج التنازل لأحد والديه إذا لم يكونا من المتقدمين لقرعة الحج لهذا العام.