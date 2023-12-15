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«غرفة السياحة»: إجراء قرعة الحج السياحي في 6 يناير المقبل

كتب:

عبده أبوغنيمة
09:45 ص | الجمعة 15 ديسمبر 2023
أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا

أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ ذروة الإقبال على التقدم للحج السياحي لهذا العام، ستبدأ من 25 ديسمبر الجاري، وذلك قبل نحو 10 أيام من غلق باب تسجيل أسماء المتقدمين في 4 يناير 2024.

قيمة مبالغ جدية الحجز

وأضاف «وحيد» لـ«الوطن»، أنّ شركات السياحة أعلنت خلال حملات التسويق لبرامج الحج السياحي، أنّه على المواطنين الراغبين في التقدم للحج لهذا العام، دفع مبلغ كرسوم لجدية الحجز عند التقدم، موضحًا أنّ المتقدمين لبرامج الحج السياحي الاقتصادية «البري والاقتصادي طيران»، سيدفعون مبلغ 20 ألفًا و100 جنيه عند التقدم، فيما سيدفع المتقدمون لبرامج الحج السياحي فئة 5 نجوم، مبلغ 60 ألفًا و100 جنيه كجدية حجز عند التقدم.

قرعة الحج السياحي 6 يناير 2024

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنّ مبالغ جدية الحجز، ستُرد لغير الفائزين بقرعة الحج، وذلك خلال شهر من إجرائها، وستجري يوم 6 يناير المقبل.

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