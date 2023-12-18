باقي 4 أيام فقط.. آخر فرصة للتقديم على تعيينات «الكهرباء»

فتحت الشركة القابضة للكهرباء، أبوابها لتلقي الطلبات الخاصة بالتقديم في شغل الوظائف التي أعلنت عنها الشركة التابعة لها وهي «إنتاج وتوزيع الكهرباء» للخريجين في العديد من التخصصات يوم 1 ديسمبر الجاري، ويتبقى على التقديم 4 أيام فقط.

غلق باب التقديم خلال أيام

ويستمر التقديم على الوظائف المعلن عنها من خلال الشركة التابعة لها وهي «إنتاج وتوزيع الكهرباء»، لمدة أسبوعين من فتح الباب، ويغلق خلال أيام.

التخصصات المطلوبة

أما عن التخصصات المطلوبة التي أعلنت عنها الشركة، فقد فتحت أبوابها لتلقي طلبات الراغبين من خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم، وكذلك خريجي المعاهد والمدارس الفنية الصناعية، للتقديم بعد مراجعة البيانات الخاصة بهم واستيفاء كل الطلبات المُقدمة.

وتشمل التخصصات التي طلبتها الشركة بالنسبة للمهندسين التخصصات التالية «مهندس ميكانيكا قوى، كيميائي، اتصالات وإلكترونيات، كهرباء قوى، معماري، ومدني».

التخصصات بالنسبة للفنيين

وبالنسبة للمهندسين خريجي كيمياء «كيمياء خاصة، وعامة»، وبالنسبة للفنيين والتخصصات المطلوبة لهم لشغل الوظائف جاءت كالتالي: «تبريد وتكييف، ميكانيكا قوى، كيمياء، كهرباء قوى، تشكيل معادن ولحام، أجهزة وتحكم، ومساحة».