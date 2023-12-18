فاتورة الكهرباء.. تفاصيل 6 مراجعات إلكترونية تمر بها قبل تحديد قيمتها

في العديد من الأحيان، يتساءل شريحة كبيرة من المواطنين مستخدمي العدادات عن كيفية مراجعة الفواتير الكهربائية كل شهر، والمراحل التي تمر بها حتى يتأكدوا من مدى دقتها وأنها تعبر عن الاستهلاك الفعلي لهم، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» 6 مراجعات إلكترونية تمر بها فاتورة الكهرباء قبل تحديد قيمتها.

6 مراجعات إلكترونية تمر بها قبل تحديد قيمتها

1- يتم تسجيل القراءة وتصويرها من خلال برنامج القراءة الموحد، إذ يقوم بالتقاط صورة العداد ويرسلها أونلاين لشركات التوزيع للكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية.

2- مراجعة القراءة ويتم مطابقتها بشركة التوزيع وحالة أن اختلفت القراءة عن معدلات الاستهلاك الشهرية للمشترك يتم للتأكد من صحتها مرة أخرى.

3- يتم إرسال جميع القراءات لمراكز الإصدار ليتم مراجعتها والتأكد منها مرة أخرى.

4- إدخال جميع القراءات على السيستم بعد عمل اعتباري للقراءة لحساب الشهر، وليس أكثر لإصدار الفاتورة.

5- المراحل الـ 4 الماضية تمنع أي محاولات للتلاعب في استهلاكات المواطنين.

6- يتم مرور الفواتير على برنامج الإصدار الموحد وذلك لضمان دقتها قبل الطباعة.