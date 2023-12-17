خريطة انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في سوهاج غدا.. اعرف الأماكن

أعلنت محافظة سوهاج قطع التيار الكهربائي بمدينة أخميم غدا الاثنين، مع توضيح مواعيد قطع الكهرباء وخريطة فصل التيار الكهربائي ليتثنى للمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء توفير مغذي بديل خاصة أصحاب المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات والمدارس، خلال الفترة الصباحية.

أماكن قطع الكهرباء غدا

وحددت محافظة سوهاج أماكن قطع الكهرباء غدا الاثنين بمدينة أخميم بشارع بورسعيد، وشارع الشيخ مسلم ومنطقة الست عزيزة للصيانة الدورية.

وأفادت محافظة سوهاج بمواعيد قطع الكهرباء غدا من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا للصيانة الدورية.

خريطة قطع الكهرباء

حيث تتبع هندسة كهرباء سوهاج جدول للصيانة الدورية بالتتابع بين المدن والقرى التابعة لها، ليجرى صيانة المحطات وشبكات ومولدات الكهرباء بصفة دورية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، مع الإعلام المسبق عبر الوحدات المحلية والموقع الرسمي لمحافظة سوهاج عن مواعيد وأماكن فصل التيار الكهربائي.