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جامعة القاهرة تدعم الطلاب غير القادرين بإقامة معرض ملابس بأسعار رمزية

كتب:

أحمد أبوضيف
09:22 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023
جامعة القاهرة تفتتح معرض ملابس للطلاب بأسعار رمزية

جامعة القاهرة تفتتح معرض ملابس للطلاب بأسعار رمزية

نظمت جامعة القاهرة معرضًا للملابس بأسعار رمزية للطلاب غير القادرين، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع أبنائها من الطلبة والطالبات.

ضم المعرض مجموعة متنوعة من الملابس الجديدة ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى منتجات جلدية وغيرها من المستلزمات، وقد شهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب.

وأكّد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تتبنى مبدأ المسؤولية المجتمعية تجاه أبنائها من الطلاب، وتدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين في متطلبات الحياة وتخفيف الأعباء المادية عنهم.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنَّ جامعة القاهرة تنظم العديد من معارض الملابس بصفة دورية، انطلاقًا من حرص الجامعة على تقديم العديد من الخدمات المجتمعية للطلاب، والوفاء باحتياجاتهم ومتطلباتهم.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.