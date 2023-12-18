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تحذير عاجل من «فيفا» للأهلي قبل مواجهة فلومينينسي بالمونديال

كتب:

محمود شكر
09:38 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الأهلي

الأهلي

وجه مسؤولو الإعلام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، تحذيرا عاجلا لمسؤولي الإعلام بالنادي الأهلي، قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تحذير من «فيفا» للأهلي قبل مواجهة فلومينينسي

وقال مصدر باللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «جرى الإبلاغ والتأكيد على مسؤولي الإعلام بالنادي الأهلي، بأنه ممنوع تصوير الفيديو من أرض الملعب لسناب شات بالتحديد، ومنع تصوير أي أحداث تخص المباراة».

 وتابع: «تم إبلاغهم أيضا بأنه ممنوع نشر ملخصات المباريات، وكذلك نشر المباريات، وفي حال مخالفة ذلك سيكون هناك عقوبات قوية ضد النادي الأهلي، وضد أي من سيخالف».

الأهلي يحقق الانتصار على حساب الاتحاد بثلاثية

 وكان النادي الأهلي حقق فوزا ثمينا أمام نظيره الاتحاد، في ربع نهائي البطولة، سجل أهداف الأحمر كل من علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور، فيما سجل هدف العميد الوحيد الفرنسي كريم بنزيما، وشهدت المباراة طرد لأنتوني موديست، مهاجم القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يخوض النادي الأهلي مواجهة قوية أمام فلومينينسي البرازيلي، في تمام الساعة الثامنة مساء غد الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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