فيفا يصدم الأهلي قبل نصف نهائي مونديال الأندية.. عاجل

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بإيقاف الفرنسي موديست مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مباراتين بعد حصوله على بطاقة حمراء وطرده في الدقائق الأخيرة أمام إتحاد جدة السعودي، في اللقاء الذي أقيم الجمعة الماضية في ربع نهائي كأس العالم للأندية وفاز فيه المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

صدمة جديدة من فيفا للأهلي قبل مباراة فلومينينسي

وبذلك يغيب موديست، عن الأهلي في مشواره المتبقي ببطولة كأس العالم للأندية قبل مباراة الفريق الأحمر ضد فلومينينسي البرازيلي المحدد لها الثامنة مساء غد الأثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في السعودية.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد فلومينينسي

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع أمام فلومينينسي البرازيلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج «كوكا»، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.