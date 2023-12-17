رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

فيفا يصدم الأهلي قبل نصف نهائي مونديال الأندية.. عاجل

كتب:

شادي ممدوح
03:06 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
الأهلي

الأهلي

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بإيقاف الفرنسي موديست مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مباراتين بعد حصوله على بطاقة حمراء وطرده في الدقائق الأخيرة أمام إتحاد جدة السعودي، في اللقاء الذي أقيم الجمعة الماضية في ربع نهائي كأس العالم للأندية وفاز فيه المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

صدمة جديدة من فيفا للأهلي قبل مباراة فلومينينسي

وبذلك يغيب موديست، عن الأهلي في مشواره المتبقي ببطولة كأس العالم للأندية قبل مباراة الفريق الأحمر ضد فلومينينسي البرازيلي المحدد لها الثامنة مساء غد الأثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في السعودية.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد فلومينينسي

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع أمام فلومينينسي البرازيلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج «كوكا»، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

اقرأ المزيد:

اشتريها بـ500 جنيه فقط.. تفاصيل شهادة البنك الأهلي بعائد 11.5%

عاجل.. 3 قنوات مفتوحة تذيع لقاء الأهلي وبطل البرازيل في كأس العالم

الأكثر جماهيرية على الكوكب.. ماذا قالت صحف البرازيل عن مواجهة الأهلي وفلومينينسي؟

إجراء عاجل من فلومينينسي البرازيلي قبل مواجهة الأهلي.. هل ثلاثية الاتحاد السبب؟

عاجل.. غياب 3 نجوم عن الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في المونديال

عاجل.. أول تحرك من الأهلي بعد إصابة كهربا قبل مباراة فلومينينسي في كأس العالم
بقلم شادي ممدوح