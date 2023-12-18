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انتخابات المصريين بالداخل

مستشار الرئيس الفلسطيني: أولويتنا الحالية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

كتب:

منى صلاح
10:11 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023
مستشار الرئيس الفلسطيني

مستشار الرئيس الفلسطيني

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، إنّ أولويتنا الحالية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عنها.

وأضاف «الهباش»، في تصريحاته للقناة، أنّه يجب إيقاف عنف المستوطنين الإسرائيليين على الضفة الغربية، متابعا: «نريد حلا شاملا ونهائيا يمنع العدوان الإسرائيلي وينزع كل أسباب الصراع».

واستطرد: «الولايات المتحدة ترعى عدوانا إرهابيا وتدعم الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائمه بحق الفلسطينيين، يجب حل القضية الفلسطينية حلا عادلا قائما على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

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