أماكن ومواعيد فصل التيار الكهربائي في الغردقة غدا.. 5 ساعات

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بفصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة غدا الثلاثاء، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بواسطة فرق التشغيل والصيانة، على أن يعود التيار فور الانتهاء من الأعمال.

فصل التيار الكهربائي بالغردقة

وكشف بيان غرفة عمليات البحر الأحمر، أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها، هي منطقة الميناء وحلقة السمك جنوب مدينة الغردقة، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وذلك بالتنسيق مع مركز عمليات محافظة البحر الأحمر.

سبب فصل التيار الكهربائي

وأفاد مسؤولو شركة كهرباء القناة، أن إنقطاع الكهرباء في المناطق يتم وفقا لجدول معد مسبقا، وذلك لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، ضمن خطة شبكة قطاع كهرباء البحر الأحمر لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، ونقل الأحمال توزيعها علي المناطق وذلك بشكل دورى كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بشكل مفاجئ.