20 ألف سائح يٌنعشون فنادق الغردقة ومرسى علم استعدادا لاحتفالات الكريسماس

استقبلت فنادق الغردقة ومرسى علم، اليوم الأحد، 20 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة، قادمين على متن 108 رحلات طيران تزامنًا مع قرب احتفالات الكريسماس، وكانت فرق العلاقات العامة، في استقبال النزلاء بالورود ومشروبات الضيافة، لإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق والمنتجعات السياحية.

فنادق مرسى علم تستقبل اليوم 4 آلاف سائح

وقال المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إنّ فنادق مرسى علم استقبلت اليوم 4 آلاف سائح على متن 22 رحلة طيران، فيما استقبلت الغردقة، 16 ألف سائح على متن 86 رحلة طيران.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال أسبوع الكريسماس

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال أسبوع الكريسماس إلى 50% بالغردقة، فيما كسرت حاجز الـ 80% في مرسى علم.