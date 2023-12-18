رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

زكي القاضي: إسرائيل تواصل قصف غزة رغم التحذيرات الدولية من خطورة الوضع

كتب:

منى صلاح
11:26 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الكاتب الصحفي زكي القاضي

الكاتب الصحفي زكي القاضي

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنَّ الحكومة اليمينية المتطرفة لدولة الاحتلال الإسرائيلي تصر على الاستمرار في عدوانها على قطاع غزة بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية، رغم التحذيرات الدولية من خطورة الوضع المتأزم في القطاع، كما أنَّ استطلاعات الرأي لم تعد في صالحها بعد، بل وبدأت في محاولة التنصل مما ترتكبه سلطات الاحتلال.

«القاضي»: محاولات غربية للتنصل من أفعال نتنياهو

وأضاف «القاضي»، في حواره مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ محاولات الإفلات مما يرتكبه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طال الإدارة الأمريكية أيضاً والمعارضة داخل إسرائيل تهاجم «نتنياهو» بشدة ما يرجح أنه سيغادر منصبه قريباً.

خسائر في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وتابع الكاتب الصحفي: «الفصائل الفلسطينية تلحق خسائر فادحة بجيش الاحتلال بجانب سقوط عدد من الجنود، ولكن أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الحرب على غزة والمعارك في القدس والضفة الغربية أيضاً، هو تخوف نتنياهو من مغادرته منصبه إذا انتهت الحرب، خاصة مع فشله في تحقيق أي نتائج ملموسة على الأرض من الأهداف المعلنة للحرب».

اقرأ المزيد:

تقرير لـ«القاهرة الإخبارية»: هل فشل الاحتلال الإسرائيلي في إدارة حرب غزة؟

«مرصد الأزهر»: الاحتلال حوّل حرب غزة الدامية لتحقيق أهداف استيطانية

رسالة وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا إلى إسرائيل: «لن تنتصر في حرب غزة»

أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: مصر غيرت نظرة أوروبا في حرب غزة
بقلم منى صلاح