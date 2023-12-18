زكي القاضي: إسرائيل تواصل قصف غزة رغم التحذيرات الدولية من خطورة الوضع

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنَّ الحكومة اليمينية المتطرفة لدولة الاحتلال الإسرائيلي تصر على الاستمرار في عدوانها على قطاع غزة بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية، رغم التحذيرات الدولية من خطورة الوضع المتأزم في القطاع، كما أنَّ استطلاعات الرأي لم تعد في صالحها بعد، بل وبدأت في محاولة التنصل مما ترتكبه سلطات الاحتلال.

«القاضي»: محاولات غربية للتنصل من أفعال نتنياهو

وأضاف «القاضي»، في حواره مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ محاولات الإفلات مما يرتكبه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طال الإدارة الأمريكية أيضاً والمعارضة داخل إسرائيل تهاجم «نتنياهو» بشدة ما يرجح أنه سيغادر منصبه قريباً.

خسائر في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وتابع الكاتب الصحفي: «الفصائل الفلسطينية تلحق خسائر فادحة بجيش الاحتلال بجانب سقوط عدد من الجنود، ولكن أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الحرب على غزة والمعارك في القدس والضفة الغربية أيضاً، هو تخوف نتنياهو من مغادرته منصبه إذا انتهت الحرب، خاصة مع فشله في تحقيق أي نتائج ملموسة على الأرض من الأهداف المعلنة للحرب».