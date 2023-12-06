محمود مسلم: أتمنى محاكمة نتنياهو على جرائم الحرب ضد الأبرياء في غزة

قال الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّه يتمنى محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على جرائم الحرب التي ارتكبها في حق الأبرياء من المدنيين في قطاع غزة، ومحاكمة مَن سانده ودعمه أيضا.

نتنياهو يدرك أن نهايته ستكون مع انتهاء الحرب

أضاف «مسلم»، خلال حواره مع الإعلامي طاهر أبوزيد، مقدم برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «نتنياهو يدرك أن اليوم الذي تنتهي فيه الحرب سيجري خلعه من رئاسة الحكومة وقد يحاكم داخليا أو خارجيا، وبالتالي، فإنه يمد في أمد الحرب متخيلا أنه قد يحقق نصرا».

ما حدث في 7 أكتوبر لن يُغفر

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أنّ ما حدث في 7 أكتوبر لن يُغفر أو يمحَ من التاريخ، لكن نتنياهو يريد القضاء على «حماس» أو يسترد كل المحتجزين، وحتى الآن لم يحقق ذلك بشكل كبير.