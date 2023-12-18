وزيرة البيئة: 21 محطة رصد لحظي لتحسين جودة مياه نهر النيل والبحيرات

أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنَّ هناك 21 محطة رصد لحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات المصرية بالمنزلة ومريوط إضافة إلى مصانع السكر.

وتهدف هذه المحطات إلى تحسين جودة المياه، ومراقبة مصادر التلوث، وإصدار الإنذارات المبكرة في حالة حدوث أي تلوث.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنَّ الوزارة تعمل أيضًا على إنشاء خريطة تفاعلية خاصة بملف المياه، بالتعاون مع وزارات الصحة والإسكان والموارد المائية والري، بهدف تبادل المعلومات والتدخل السريع لأى مصدر من مصادر التلوث.

كما أشارت إلى أنَّ الوزارة تقوم بتنفيذ خطة المرور الدورى على الموانىء البحرية، لتقييم الوضع البيئى بها، وتحديد إمكانيات هذه الموانىء فى مواجهة التلوث البحرى.