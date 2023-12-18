«البيئة» تدعم مستشفيات عين شمس وقصر العيني الفرنسي للتحول إلى منشآت خضراء

تدعم وزارة البيئة مستشفيات عين شمس وقصر العيني الفرنسي للتحول إلى منشآت خضراء ومستدامة، وذلك في إطار جهودها للحد من التلوث وحماية البيئة.

وتشمل هذه الجهود تقديم الدعم الفني وبناء القدرات، وأنشطة توعوية وتدريب العاملين بالمستشفيات، فضلاً عن الاستثمارات في معدات التعقيم ومعدات الحماية الشخصية وغيرها من الإمدادات.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة المستشفيات على الإدارة الفعالة لمخلفات الرعاية الصحية بجميع أنواعها، بما يساهم في حماية البيئة وصحة الإنسان.

وأكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة ورؤيتها المستقبلية «مصر 2030».