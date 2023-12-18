«اقتصادية قناة السويس»: تداول 254 سفينة بالمواني الشمالية في نوفمبر الماضي

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن مواني شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر نوفمبر الماضي، بإجمالي حمولات بلغ 4.526.903 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 348.292 حاوية مكافئة، من خلال استقبال عدد 254 سفينة متنوعة خلال الشهر.

11 سفينة بضائع عامة بغرب بورسعيد

وأشار البيان إلى استقبال ميناء غرب بورسعيد، التابع للمنطقة الاقتصادية، 29 سفينة حاوية، بطاقة محققة بلغت 335.615 طن، وعدد حاويات 28.005 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 11 سفينة بضائع عامة، و6 سفن صب سائل، وسفينتين رورو، و4 سفن صب سائل، وسفينتين سياحيتين، و53 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

7 سفن كلينكر بشرق بورسعيد

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر نوفمبر 113 سفينة حاويات، و7 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، و8 سفينة ملح وسفينتي فحم، بطاقة محققة 4.092.574 طن، و320.067 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري 20 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 98.714 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 مترا، والذي يستقبل سفن صب جاف بحمولات كبيرة.

حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية

وأعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا تعزيز إمكانيات موانيها، من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانيها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.