«المستقلين الجدد»: فوز السيسي في الانتخابات تتويج لجهود سنوات وننتظر المزيد

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 نتيجة طبيعية، وتتويج لجهد سنوات طويلة، مضيفًا أنّ الشعب على ثقة كبيرة فيه، وينتظر المزيد منه.

وأكد «عناني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 طبيعية، حيث إنّها تتويج لسنوات جهد كبيرة، والشعب ينتظر من الرئيس الكثير أمام التحديات المقبلة، كما نجح في العبور بالوطن من التحديات السابقة في الفترتين السابقتين، موجها رسالة للرئيس قائلا: «الله يعينه على ما هو قادم».

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وطالب رئيس حزب المستقلين الجدد، الرئيس السيسي باستكمال ما بدأه من بناء والمضي قدما نحو الجمهورية الحديدة في كافة المجالات كما اعتاد منه الشعب المصري، مؤكدًا على أن طموح الشعب مع الرئيس ليس له سقف، بناءً على نظرة موضوعية على ما تم من إنجازات على مدار السنوات السابقة.

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد أنّ ما حدث في انتخابات الرئاسة بمثابة حدث سياسي اجتماعي، يجب الوقوف عنده كثيرًا ودراسته والاستفادة منه لبناء الوطن، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الدروس هو الشعور بالانتماء بالهوية والإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن، ما يجب العمل على تعميقه في نفوس الشباب والنشء المصري.