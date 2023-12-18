مؤتمر صحفي عالمي لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. اليوم

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الاثنين، في مدينة نصر بقاعة المؤتمرات.

انتهاء عمليات الفرز

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الأيام الماضية بداية من يوم الأحد 10 ديسمبر حتى يوم الثلاثاء 12 من ذات الشهر، وانتهت عمليات الفرز يوم الأربعاء 13 من ديسمبر الجاري، وجرى تسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية التصويت، وإعلان الحصر العددي للأصوات.

عدم تلقي أي طعون

ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات، أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وفي ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.