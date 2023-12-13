«المستقلين الجدد»: الانتخابات الرئاسية حدث سياسي يجب دراسته والاستفادة منه

أعلن حزب المستقلين الجدد أن ماحدث في انتخابات الرئاسة بمثابة حدث سياسي اجتماعي، يجب الوقوف عنده كثيرا ودراسته والاستفادة منه لبناء الوطن.

وأشار إلى أن أبرز هذه الدروس هو الشعور بالانتماء بالهوية والإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن، ما يجب العمل على تعميقه في نفوس الشباب والنشء المصري.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف أن حالة الحراك السياسي الذي بدأ منذ أكثر من عام أكد أن وجود هذا الزخم السياسي يمكن استغلاله والبناء عليه في خلق تعددية حقيقية في البرلمان والمحليات، والخريطة السياسية قد تبلورت وظهرت فيها الأحزاب بأدوار وتأثير متفاوت، ما يجب استغلاله في عمل تحالفات سياسية في الاستحقاقات الدستورية القادمة.

نتيجة الانتخابات الرئاسية

وتابع الحزب أن الانتخابات الرئاسية والتي تابعها العالم كله كانت ردا واضحا على كل المشككين بنزاهة تلك الانتخابات، موضحا أن الحوار الوطني حالة يجب استمرارها لحين الانتهاء من مناقشة ووضع حلول لكل القضايا التي جرى طرحها.