مقرر مساعد العمل الأهلي بالحوار الوطني: اختيار المصريين للرئيس السيسي يؤكد وعيهم

قال مجدي البدوي مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي في الحوار الوطني، إن النسبة الكبيرة من الأصوات التي حصل عليها الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، تؤكد انحياز الشعب المصري للرئيس ولفكرة الجمهورية الجديدة وما تم حدث إنجازات في البنية التحتية خلال المرحلة الماضية، إضافة إلى المشروعات القومية العملاقة التي تمت بالفعل.

وعي الشعب المصري

أضاف «البدوي» لـ«الوطن» أن انحياز الشعب المصري للرئيس السيسي واختياره لولاية ثالثة انحياز للخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس للحفاظ على الأمن القومي المصري، سواء في قضية غزة أو ليبيا أو أي قضية ترتبط بالأمن القومي المصري، كما يؤكد أن المصريين استفادوا من الدرس وأصبح لديهم وعي كبير في فهم احتياجات الدولة المصرية والمسارات التي تخوضها، لذلك قاموا باختيار رئيس يليق بحجم مصر.

استكمال التنمية

أوضح مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي في الحوار الوطني، أن مصر دولة كبيرة ولها ثقلها لذلك كان يجب اختيار الرئيس السيسي، وننتظر مزيدا من العمل والتنمية خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال تطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص النقابات والمجتمع الأهلي، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للعمل الأهلي وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال في مختلف القطاعات.