«العربية لحقوق الإنسان»: مخرجات الحوار الوطني أثرت إيجابا على الانتخابات الرئاسية

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم، تقريرا مبدئيا عن أبرز ما رصدته خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024، في الداخل، من خلال عمليات الرصد والمتابعة التي عملت عليها المنظمة، عبر فريق رصد ميداني تواجد في عينة من اللجان الفرعية المختلفة على مستوى الجمهورية، إلى جانب غرفة المتابعة المركزية، واللجان الفرعية التابعة للمنظمة في عدد من المحافظات.

أثر مخرجات الحوار الوطني على العملية الانتخابية

أوضحت العربية لحقوق الإنسان، في تقريرها، أن مخرجات الحوار الوطني أدت إلى خروج العملية الانتخابية بشكل إيجابي وحضاري، نتيجة تطبيق الإشراف القضائي الكامل على الاستحقاق الانتخابي، وفي الإطار ذاته، أشارت المنظمة إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أكدت العربية لحقوق الإنسان في التقرير، أنها تهتم بالتعهدات التي وردت في الاتسراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حول إقرار قانون يضمن حرية تدفق وتداول المعلومات، مشيرة إلى أن هناك مخرجات من الحوار الوطني، تتوافق مع مبادئ موجودة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منها الإسراع بانتخاب المجالس البديلة المحلية، والتي سوف تؤثر على ضخ دماء جديدة في الحياة السياسية الحزبية المصرية، وتعزز الجهود المبذولة في إطار الإصلاح السياسي.