محمد فايز فرحات: الحوار الوطني خلق حالة زخم انعكست على الانتخابات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حالة الزخم التي رأيناها خلال أيام الانتخابات انعكاس لما قام به الحوار الوطني في الشارع السياسي المصري، ومناقشته لحزمة كبيرة من القضايا، وخلق مساحة أمل بأن هناك عمليات إصلاحية كبيرة تجرى في مصر.

وأوضح فرحات في تصريحات لـ«الوطن»، أن حالة الزخم والمشاركة الفعالة في الانتخابات لها عوامل كثيرة، ولعل أحد هذه العوامل هو الحوار الوطني، لأن هذا الإقبال الكبير على المشاركة من قبل المواطنيين والأحزاب بسبب اقتناعهم بأن هناك تحولات كبيرة في الحياة السياسية في مصر، ويظهر ذلك في وجود 4 مرشحين على مقعد رئاسة الجمهورية ضمنهم 3 رؤساء أحزاب سياسية.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار أعطى دفعة كبيرة للمصريين ليساهموا في المشاركة خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب حالة الانفتاح التي قام بها الحوار من خلال ضم مجموعة من وجهات النظر المختلفة تحت مظلة واحدة.