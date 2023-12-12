عماد الدين حسين: «الحوار الوطني» أعطى للمواطنين ثقة للمشاركة في الانتخابات

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المشهد الحالي ناتج طبيعي للحوار الوطني، واستجابة الرئيس بمد الإشراف القضائي الكامل على إجراءات الانتخابات، لأن الحوار كان أحد الداعمين الأساسيين للصورة التي شهدناها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بسبب مجموعة من العوامل التي أدت إلى زيادة الإقبال الجماهيري على التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف «حسين» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحالة التي خلقها الحوار الوطني، أقنعت عددا كبيرا جدا من الأحزاب السياسية، التي كانت في عزلة عن العمل السياسي، أو غير مقتنع بشكواه، لكن جاء الحوار الوطني، وجمع كل الأيدولوجيات تحت سقف واحد، تتحاور وتتناقش وتتجادل في كل ما يهم قضايا الوطن، ووصل الأمر إلى نجاح الحوار الوطني، في إلإفراج عن عدد كبير جدا من المحبوسين احتياطيا، وبالتالي أعطى كل ذلك ثقة للمواطنين، للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار وفر البيئة الحاضنة والمناسبة للحياة الحزبية، التي انتهى الأمر أن هناك ثلاثة أحزاب تخوض سباق الانتخابات، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتالي الحوار الوطني كان الداعم الأساسي لمشاركة المواطنيين في العملية الانتخابية.