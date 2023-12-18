معرض لتوزيع الملابس الجديدة على 500 أسرة من الأولى بالرعاية في أشمون

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، بقيادة محمد جمعه، جمعية الأورمان، في تنظيم معرض جديد بقاعة الحبايب بقرية جريس مركز أشمون، وذلك لتوزيع الملابس الجديدة مجانا لدعم 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام.

معرض ملابس للأولى بالرعاية في أشمون

وأكد رمضان الجزار، مدير الجمعيات بأشمون، أن تنظيم المعرض جاء لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ولرفع المعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة، مؤكدا أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، والتعاون بين كل المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

تخفيف العبء عن المواطنين

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.