«أسماء» سمّعت القرآن في 4 ساعات و25 دقيقة.. كرمها محافظ المنوفية

أنهت حفظ القرآن الكريم في أقل من 5 أعوام، واستطاعت تحقيق ما تمناه والديها، كما نجحت في تنفيذ ختمة كاملة تلاوة مجودة في مدة 4 ساعات و 25 دقيقة، أمام شيخها ومحفظها القرآن الكريم بقريتها بمركز الشهداء في المنوفية، ما دعا اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لتكريمها وإهدائها درع المحافظة.

حلم دخول الطب

تقول أسماء السيد الطالبة في الصف الأول الثانوي بالتربية والتعليم، إنها أتمت حفظ القرآن الكريم بعد مشقة كبيرة على مدار سنوات، مشيرة إلى أن والدتها كانت تحفظ معها القرآن وحفظت منه ربع ياسين وكانت دائمة التشجيع لها على مواصلة النجاح والتفوق، إذ تحقق حلمها بدخول كلية الطب لمساعدة غير القادرين.

«عندما قررت تنفيذ ختمة القرآن الكاملة في مرة واحدة، الشيخ اتفق معايا إني لازم اتدرب عليها مع والدتي بربع القرآن ثم بنصفة ثم كاملا، وأول مرة سمعت القرآن في 8 ساعات».. بهذه الكلمات استكملت «أسماء» حديثها لـ«الوطن»، موضحة أنها قررت تنفيذ تلاوتها القرآن كاملاً لأكثر من مرة حتى سمّعته مرة واحدة أمام شيخها في مدة قياسية.

ختم القرآن

عقب ختمة القرآن الكريم في مدة قياسية، قام محافظ المنوفية بتكريم أسماء، ومن قبلة الإدارة التعليمية، ومجلس المدينة، ما جعلها تشعر بالتقدير الكبير لحفظة القرآن الكريم، موضحة أنها ستستكمل دراسة القراءات في القرآن الكريم في الفترة المقبلة.

والدة أسماء أوضحت أن ابنتها منذ صغرها كانت تداوم على الصلاة وكانت تحب القرآن الكريم، ولم تكن مثل أبناء جيلها تخرج في الأعياد والمناسبات لانشغالها بحفظ القرآن الكريم، مؤكدة أنها ووالدها لا يتأخران عن توفير كل الدعم لها في حفظ القرآن الكريم بالتجويد والقراءات.