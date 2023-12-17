محافظ المنوفية يلتقي خريجي المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بخريجي الدفعة الأولى من مبادرة 1000 مدير مدرسة، من أبناء المحافظة، وذلك في مكتبه بالديوان العام، بحضور محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم.

محافظ المنوفية يشيد بنماذج المبادرة

وثمن محافظ المنوفية أهداف البرنامج الرئاسي، والذي يهدف في المقام الأول إلى إحداث نقلة نوعية في مختلف المدارس بمحافظات الجمهورية، كونهم باكورة التغيير المنشود ونواة حقيقة لإحداث التطوير الشامل في إدارة المدارس والنهوض بالمنظومة التعليمية، وذلك من خلال إكسابهم وتزويدهم بالخبرات المعرفية وأسلوب العمل الإدارى والمشاركة في صنع السياسات والإدارة الفعالة، مؤكدا أن القيادة السياسية تولى إهتماماً بالغاً بالشباب إيماناً بأن بناء الإنسان هو أساس تحقيق التنمية والتقدم.

محافظ المنوفية يؤكد دعمه الكامل للمديرين الجدد

وأكد محافظ المنوفية حرصه التام والمستمر على الدفع بالشباب والقيادات الشبابية والنسائية وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب بكل أجهزة المحافظة، والمشاركة في صنع اتخاذ القرار، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأدار محافظ المنوفية لقاءً مفتوحاً معهم وتم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التى تهم المواطنين ، وأشار المحافظ إلى أنه قد تم الدفع بالقيادات الشبابية والنسائية بعدد من الوظائف القيادية داخل الجهاز الإدارى للمحافظة، وذلك من خلال تولي مناصب رئيس مدينة ونائب للمدينة وغيرها من الوظائف ، بالإضافة إلى دعم القيادات النسائية من خلال تنفيذ برنامج المراة تقود في المحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يهدف إلى تأهيل السيدات وتمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية.