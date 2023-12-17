محافظ المنوفية يتفقد اصطفاف المعدات والآليات الهندسية بالمراكز والمدن

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اصطفاف المعدات والآليات والمركبات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومعدات مديريات الخدمات، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والمواقف الطارئة ومراجعة الموقف العام للمعدات والتأكد من جاهزيتها في إدارة الأزمات تحقيقاً للصالح العام.

يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

محافظ المنوفية يتفقد معدات الاصطفاف متعددة الحجم

حيث تفقد محافظ المنوفية، جميع معدات الاصطفاف متعددة الحجم والنوع وتابع بنفسه حجم المعدات المشاركة ومدى كفاءتها، موجهاً بضرورة التدريب المستمر لكافة العناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع وصقل مهاراتهم الفنية حفاظاً على المركبات، مؤكداً أنه جرى حصر كافة المعدات بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة الشاملة لرفع كفاءتها لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.

التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية

وأشار إلى أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية للتعامل اللحظي في حالات الطوارئ.

وشدد المحافظ على رؤساء مراكز ومدن الوحدات المحلية ومديريات الخدمات المعنية بالمتابعة والنزول الميداني لمراجعة جميع المعدات، للتأكد من جاهزيتها وصيانتها، من خلال التنسيق مع شركة صيانة الآليات، ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية للتعامل اللحظي في حالات الطوارئ.