أستاذ اقتصاد: الدولة تعمل على تحفيز الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد

قال الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، إنّ تيسيرات الدولة للمستثمرين من أراض وغيرها، تأتي تفعيلا للقرارات الداعمة لتحفيز الاستثمارات وزيادة حجمها والوصول بها إلى المستهدفات، لافتا إلى انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء لتغطية مستجدات ملف الاستثمار ومتابعة التيسيرات الحكومية للمستثمرين.

وأضاف «عبدالله»، في مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ مجلس الوزراء يحرص على مناقشة العقبات التي تواجه المستثمرين وطرحها على المسؤولين، واتخاذ إجراءات جديدة تحفز الاستثمار، ما يساهم في زيادة الاستثمارات بقطاعات الدولة كافة.

وتابع أستاذ الاقتصاد: «الدولة تخطط للاستفادة من الرمال البيضاء تزامنا مع توجه الدولة لتوطين التصنيع المحلي، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة القيمة المضافة وإجمالي الناتج المحلي، وتحرص على استحداث أدوات جديدة واستغلال الموارد المتاحة بشكل أمثل للوصول للاستفادة القصوى».