«متحدث الوزراء»: مصر تمتلك احتياطيا ضخما من الرمال البيضاء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء عقد اجتماعا يتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، والاستفادة من الرمال البيضاء، حيث استعرض طلبات الحصول على أراضي من عدد من المستثمرين وآلية التعامل معها، بغض النظر عن الأراضي أو الهيئة التي تتبعها الأراضي المراد تخصيصها.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بأهمية إعداد حصر شامل لإجمالي قطع الأراضي الصناعية التي خُصِّص في الفترة الماضية وموقف كل قطعة ونسب الإنجاز بها.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء وجه بتخصيص عدد من قطع الأراضي في المناطق الحرة في مدينتي العلمين وأكتوبر الجديدة وغيرها من المدن من أجل تسهيل تخصيص الأراضي للمستثمرين.

«الحمصاني»: الاجتماع تناول سبل الاستفادة من الرمال البيضاء

وأشار إلى أن الاجتماع تناول سبل الاستفادة من الرمال البيضاء في ضوء امتلاك مصر لاحتياطي ضخم يبلغ نحو 20 مليار طن، أخذا في الاعتبار أن الرمال البيضاء تدخل في كثير من الصناعات المهمة مثل الزجاج والخلايا الشمسية والسيراميك ورقائق السيليكون.

«الحمصاني»: الاجتماع تناول الحوافز المقدمة للمستثمرين في هذا الإطار

وأوضح أن الاجتماع تناول الحوافز المقدمة للمستثمرين في هذا الإطار، والراغبين للاستثمار في مجال الرمال البيضاء مثل الحوافز المتضمنة الإعفاء من الرسوم الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل الأراضي وإلغاء بعض الرسوم الجمركية.