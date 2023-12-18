رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

فيلم «بلوموندو» يحقق 47 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

كتب:

ضحى محمد
01:04 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
بلوموندو

بلوموندو

احتل فيلم «بلوموندو» بطولة حسن الرداد، المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، إذ حقق إيرادات مرتفعة بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

إيرادات فيلم «بلوموندو»

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم بلوموندو احتل المركز الثاني وحقق 47 ألف جنيه أمس في دور العرض، مشيرا إلى أنّ الفيلم حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة .

أبطال فيلم «بلوموندو»

يشارك في بطولة فيلم «بلوموندو» حسن الرداد، وهاجر أحمد، وميرنا نورالدين، ومحمد محمود، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، من تأليف محمد ويفي وحازم ويفي، وإخراج ياسر سامر.

أحداث فيلم بلوموندو

تدور قصة فيلم بلوموندو في إطار لايت كوميدي، من خلال شخصية «بلوموندو» الذي يستغل سفر زوجته لإقامة حفل ما، ولكن تحدث له مفاجآت تقلب الأحداث، خصوصًا عندما يكتشف أنا هناك تلاعبًا ما كان يحدث دون علمه.

اقرأ المزيد:

فيلم «بلوموندو» يحقق 59 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حسن الرداد يقترب من 5 ملايين جنيه إيرادات بفيلم بلوموندو

1.6 مليون جنيه إيرادات فيلم «شماريخ» أمس.. و59 ألفا لـ«بلوموندو»

فيلم «بلوموندو» يحتل المرتبة الثالثة ويحقق 45 ألف جنيه إيرادات في يوم واحد
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.