فيلم «بلوموندو» يحقق 47 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

احتل فيلم «بلوموندو» بطولة حسن الرداد، المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، إذ حقق إيرادات مرتفعة بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

إيرادات فيلم «بلوموندو»

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم بلوموندو احتل المركز الثاني وحقق 47 ألف جنيه أمس في دور العرض، مشيرا إلى أنّ الفيلم حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة .

أبطال فيلم «بلوموندو»

يشارك في بطولة فيلم «بلوموندو» حسن الرداد، وهاجر أحمد، وميرنا نورالدين، ومحمد محمود، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، من تأليف محمد ويفي وحازم ويفي، وإخراج ياسر سامر.

أحداث فيلم بلوموندو

تدور قصة فيلم بلوموندو في إطار لايت كوميدي، من خلال شخصية «بلوموندو» الذي يستغل سفر زوجته لإقامة حفل ما، ولكن تحدث له مفاجآت تقلب الأحداث، خصوصًا عندما يكتشف أنا هناك تلاعبًا ما كان يحدث دون علمه.