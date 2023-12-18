توزيع 350 مشروع تمكين اقتصادي على الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

نظمت جمعية الأورمان احتفالية كبرى في نادي التطبيقيين بمحافظة الفيوم، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي، جرى خلالها توزيع 350 مشروع تمكين اقتصادي على عدد من المستفيدين من الأولى بالرعاية.

كما جرى توزيع ماكينات أمان عليهم وتفعيل وشحن الماكينة بمبلغ 500 جنيهًا لكل ماكينة منهم، إلى جانب تنظيم محاضرات للشمول المالي لتعظيم الاستفادة منها وخلق مصدر دخل دائم لهم، يضمن لهم تنمية مستمرة ودخلًا مستمرًا.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم تلك المشروعات يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر والرقمنة وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة بما يتماشى مع خطط التنمية التى تشهدها الدولة فى شتى المجالات.

اختيار الحالات المستحقة

وأشار «فؤاد» إلى اختيار الحالات المستحقة من خلال أبحاث ميدانية تُجريها الجمعية تحت رعاية مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، مؤكدًا أن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

تذليل كل العقبات

وأوضح، إنّ هناك تعاون وثيق للجمعية مع محافظة الفيوم التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أنّ الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في القرى والنجوع بهدف التوزيع العادل، ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

يشار إلى أنّ الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الفيوم تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة، وتنظم قوافل طبية، وتوفر علاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.