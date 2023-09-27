«الأورمان» توزع حقائب وأدوات مدرسية على الأولى بالرعاية مجانا في الفيوم

نظمت جمعية الأورمان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، معرضًا لتوزيع 281 شنطة وأدوات مدرسية على الطلاب الأيتام، وغير القادرين، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك في عدد من قرى مركزي إطسا وأبشواي.

وتضمن المعرض، تقديم الشنط والأدوات المدرسية على طلاب قرى قلمشاه، وعزبة قلمشاه، وبريك، والسلام، والحجر، والوابرو بمركز إطسا، والنصارية بمركز أبشواي.

وقال رمضان أبو حامد، مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بمركز إطسا، إنه تنفيذًا لتعليمات حمدية محمد شعبان وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، تم تنظيم المعرض حرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، مؤكدًا على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

تخفيف العبء عن الأسر

من ناحيته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنّ الهدف من وراء تقديم الشنطة المدرسية تخفيف العبء عن أسرهم في مواجهة أعباء العام الدراسي، وكذلك حماية هؤلاء الأطفال من لجوء الأسر إلى خروجهم من التعليم بشكل عام لعدم قدرتهم على نفقات الدراسة وبالتالي وقاية هؤلاء الأطفال من التسرب من التعليم.

تنمية القرى الفقيرة

وأضاف أنّ الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي.