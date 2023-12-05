شروط التضامن الاجتماعي للحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة

طالما كانت السيارة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من أبرز اهتمامات تلك الفئة، إذ أنهم يحرصون على شرائها حتى تساعدهم في التنقل من مكان لآخر بسهولة، وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي لهم فرصة الحصول عليها بخطوات بسيطة، كما أنها تتيح لهم فرصة التقديم إلكترونيا للحصول عليها.

هناك عدد من الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي التي يجب توافرها في الراغب في الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة.

شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما

- أن يكون مصري الجنسية من الطرفين.

- يجب ألا تزيد السعة اللترية عن 1600cc.

- لابد أن تكون السيارة باسم صاحب الإعاقة.

- يجب أن تكون مواصفات السيارة مطابقة تماما لحالة الإعاقة وفق قانون الكومسيون الطبي الصادر عبر وزارة التضامن الإجتماعي.

- يحظر بيع أو إيجار السيارة إلا بعد مرور 5 أعوام من تاريخ استلامها.

- تقديم تقرير يذكر فيه عدة معلومات عن الإعاقة منها نسبة الإعاقة، مكان الإصابة، تحديد مدي احتياج المعاق للسيارة حسب إعاقته، نوع التجهيزات الواجب تواجدها بالسيارة حسب حالة المعاق الصحية.

- يتم تقديم تقرير اجتماعي من الشؤون الاجتماعية، يوضح فيه قدرة الشخص المعاق على الإنفاق على مستلزمات السيارة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على سيارة المعاقين

- صورة من البطاقة الشخصية.

- صورة بطاقة الخدمات الاجتماعية.

- تقديم صورة من أصل رخصة القيادة.

- التقارير الطبية لتشخيص حالة الإعاقة.