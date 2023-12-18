ضبط 700 كيلو سكر مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة حررت على مدار 3 أيام 618 محضرا تموينيا، تنوعت ما بين 288 محضر مخالفات مخابز، و330 محضر أسواق، لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وعدم الإعلان عن الأسعار.

حملات تموينية مكبرة في محافظة المنوفية

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع أعلاف بناحية كفر بالمشط بمنوف، لحيازته كمية 5 أطنان نخالة بدون مستندات ومجهولة المصدر، وتحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات تموين بمركزي تلا وقويسنا لحيازتهم ما يزيد عن 700 كجم سكر تمويني و630 زجاجة زيت مدعم بقصد بيعهم بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق، فيما تم تحرير محضرين جنح الباجور ضد صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية بناحية منشأة سيف، والآخر ضد صاحب مخبز أفرنجي بناحية قرية العرب لحيازتهما 7 أطنان دقيق فاخر بدون مستندات مجهول المصدر.

ضبط لحوم خلال حملات تموينية في المنوفية

وأضاف «الجمال»، أنه تم تحرير محضر جنح الباجور ضد المدير المسؤول عن ثلاجة تقطيع وفرم وتعبئة لحوم بناحية كفر الباجور، لقيامه بإدارة النشاط بدون ترخيص، وارتكابه جريمه الغش والتدليس، لتدوين بيانات وهمية على المنتج، وحيازته أكثر ما يزيد عن 2000 كيلو لحوم و2000 طبق بلاستيك لتعبئة المنتج و2000 إستيكر مجهولة المصدر وبدون مستندات.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومراقبة عملية تداولها بالأسواق.