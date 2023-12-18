خلال ولايتين للرئيس السيسي.. أعداد السياح الوافدين لمصر ترتفع إلى 90 مليون سائح

إنجازات عديدة حققتها صناعة السياحة المصرية خلال فترتي حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتحديد خلال الفترة من 2014 وحتى 2018، وفى الفترة الثانية من 2018 وحتى نهاية العام الجاري، فوفقا للإحصاءات الرسمية فإن مصر زارها نحو 90 مليون سائح خلال الـ 10 سنوات الماضية وهو رقم جيد للغاية بالمقارنة بالظروف التي حدثت كجائحة كورونا وبعض الأحداث السياسية الأخرى التي أثرت على تدفق الحركة السياحية خلال تلك السنوات.

الإيرادات السياحية خلال 10 سنوات

وتسبب الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بصناعة السياحة في وصول الإيرادات السياحية إلى نحو 63.4 مليار دولار أثرت الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، كما نجحت الدولة خلال السنوات الـ 10 فى استعادة معدلات الحركة السياحية التى كانت تصل إلى مصر قبل ثورة يناير 2011 وبالتحديد خلال عام 2010 والذى حقق فيه القطاع السياحي أرقاما كانت الأعلى فى تاريخه أنذاك من حيث عدد السياح وأيضا الإيرادات المحققة .

30 مليون سائح بحلول 2028

وقد وضعت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى العديد من الأهداف لقطاع السياحة المصرية، حيث عملت الدولة بشكل جدي على وصول أعداد السياح الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، كما بدأت العمل بصورة سريعة وفاعلة لتحقيق ذلك من خلال زيادة المشروعات السياحية وتحقيق طفرة هائلة فى البنية التحتيه ووضع خطط طموحة لزيادة أعداد الغرف الفندقية.

ووفقا لوزارة السياحة والآثار فإن الإستراتيجية الوطنية للسياحة والتى تم إقرارها من الدولة تستهدف تحقيق نمو سنوى فى الإيرادات وأعداد السياح الوافدين لمصر يتراوح ما بين 25 إلى 30%، وقد تحقق هذا الهدف هذا العام حيث وصل أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية العام الجارى إلى أكثر من 15مليون سائح ، كما تستهدف الوزارة وصول عدد السياح القادمين إلى مصر خلال عام 2024، إلى نحو 18 مليون سائح .