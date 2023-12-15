«السياحة» تحتفل بالعيد القومي لمطروح: تمتلك تاريخا حافلا على مر العصور

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن المتاحف الأثرية بمحافظة مرسى مطروح تحتفل اليوم بالعيد القومي لمحافظة مرسى مطروح والذي يوافق يوم 15 ديسمبر من كل عام، موضحا أن محافظة مطروح تضم العديد من الشواهد الأثرية لتاريخها الحافل على مر العصور، فقد شيّد الملك رمسيس الثاني معبدًا بمنطقة أم الُرخم، كما ترجع بعض مقابر جبل الموتى لشخصيات من عصر الأسرة الفرعونية الـ 26، كما تضم واحة سيوة معبد الوحي الشهير للمعبود آمون.

معركة وادي ماجد

وأضاف قطاع المتاحف فى بيان اليوم، أن محافظة مطروح التي تضم متحفين هما متحف مطروح ومتحف روميل، تحتفل بعيدها القومي في مثل هذا اليوم من كل عام تخليدا لذكرى معركة وادي ماجد 1915م، التي قاوم فيها أهالي مطروح الاحتلال البريطاني في الصحراء الغربية وانتصروا عليهم.

أصالة التراث وإشراقة المستقبل.

وأشار القطاع إلى أن لمحافظة مرسى مطروح طبيعة خلابة وساحرة، حيث تجمع مدنها بين أصالة التراث وإشراقة المستقبل، كما أنها تعتبر منتجعًا طبيعيًا علاجيًا لتميّز مناخها الجاف طوال العام، وكثرة تدفق عيون الماء التي تندفع من باطن الأرض، وتشتهر برمالها الساخنة القادرة على علاج الأمراض الروماتيزمية.