انطلاق برنامج تدريبي في أسوان حول معايير المنشآت الصحية الخضراء

نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في أسوان، اليوم، مؤتمرا في مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب بالمحافظة، للتعريف بمعايير التميز البيئي في المنشآت الصحية الخضراء والمستدامة التي تصدرها الهيئة.

وذكر الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز الدور المهم لمحافظة أسوان في مجال السياحة الصحية، سواء كانت في المجال العلاجي أو الاستشفائي.

تحقيق الأمان البيئي

وأكد «طه»، أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم حصول المستشفيات في المحافظات السياحية على شهادة التميز البيئي التي تصدرها الهيئة، وذلك لتحقيق الأمان البيئي داخل تلك المنشآت الصحية وتوفير بيئة استشفاء تساهم في سرعة شفاء المرضى.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه في إطار الاستراتيجية المصرية الوطنية للمناخ 2050، تم توجيه اهتمام كبير لمحور الصحة من خلال تعزيز الأنظمة الصحية واستخدام التكنولوجيا الحديثة والمعرفة وكذلك التركيز على توسيع البنية التحتية للمباني الصحية الخضراء التي تلتزم بالمسؤولية البيئية وهو نموذجًا يحتذى به في المنطقة العربية والأفريقية.

يأتي ذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير رعاية صحية آمنة ومستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، وتتوافق مع التزام مصر بالاتفاقيات الدولية والاتجاهات العالمية لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق بيئة صحية خضراء.