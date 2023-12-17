«الرعاية الصحية»: الهيئة هي أداة الدولة المصرية لتقديم الخدمة بجودة عالية

قال الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء، إن الهيئة هي أداة الدولة المصرية لتقديم الخدمة الصحية بجودة عالية حسب المعايير الدولية، كما أنها صوت المريض ومقدمي الخدمة الصحية، ومسؤولة عن إتاحة الخدمات للمواطنين كلهم في مصر.

الهيئة توجَد بالمحافظات المطبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل

وأضاف «كمال»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية توجَد بالمحافظات المطبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل، وهي بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، وتمتلك حوالي 297 منشأة صحية ما بين مستشفيات ووحدات صحية ومراكز طب الأسرة، والميزة بأن كل الوحدات الصحية مميكنة.

5 ملايين ملف طبي موحد مميكن

ولفت إلى أن الهيئة بها 5 ملايين ملف طبي موحد مميكن، وهذا يعني بأن الهيئة تعرف تشخيص كل مريض في هذه المحافظات، وتستعد الهيئة لإتاحة الأدوية كلها بالمستشفيات، خاصة أن استلامها يتم بشكل مميكن.

وأوضح أن الهيئة تقدم خدمات كثيرة، حيث قدمت خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 33 مليون خدمة طبية، وأكثر من 500 ألف عملية، وأكثر من 14.5 مليون خدمة طب أسرة، وكل ذلك بفضل ميكنة عمليات الهيئة.